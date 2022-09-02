Borussia Dortmund 1-0 Hoffenheim (MAÇ SONUCU-ÖZET) Ozan Kabak'lı Hoffenheim deplasmanda mağlup!
Almanya Ligi'nde heyecan devam ediyor. 5. Hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund, sahasında Hoffenheim'ı konuk etti. Milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın formasını giydiği Hoffenheim, sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Dortmund'a galibiyeti getiren golü Marco Reus getirdi.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 03.09.2022- 00:23
Almanya Ligi'nde heyecan 5. hafta heyecanı Borussia Dortmund - Hoffenheim maçıyla başladı.
Zorlu mücadelede gülen taraf 1-0'lık sonuçla ev sahibi ekip oldu.
Dortmund'a galibiyeti getiren golü 16. dakikada Marco Reus kaydetti.
Milli futbolcumuz Ozan Kabak, zorlu maçta 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla Borussia Dortmund, 12 puanla liderliğe yükselirken, Hoffenheim 9 puanla 5. sırada kaldı.