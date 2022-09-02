Barcelona, Chelsea ile yollarını ayıran Marcos Alonsu'yu renklerine bağladığını duyurdu.

Katalan ekibi, tecrübeli oyuncunun sözleşmesinde 50 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi olduğunu duyurdu. 31 yaşındaki oyuncu, daha önce Fiorentina, Sunderland ve Bolton gibi takımlarda da oynamıştı.

Geçtiğimiz sezon 28 Premier Lig maçında oynayan Alonso, bu maçlarda Chelsea adına 5 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

İşte Barcelona'dan yapılan transfer açıklaması...