Avrupa'da transfer perdesi kapandı! İşte boşta kalan dünya yıldızları

Avrupa'nın 5 büyük liginde ve diğer ülkelerin çoğunda 2022-2023 1. Transfer ve Tescil Dönemi resmen sona erdi. Sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan birçok isim, takım bulamadı ve boşta kaldı. İşte o futbolcular...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 02.09.2022- 12:21