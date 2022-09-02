Avrupa'nın çoğu ülkesinde transfer dönemi sona ererken, sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan yıldız futbolcuların birçoğu ise kendine takım bulamadı. İşte boşta olan futbolcular...
Avrupa'da transfer perdesi kapandı! İşte boşta kalan dünya yıldızları
Avrupa'nın 5 büyük liginde ve diğer ülkelerin çoğunda 2022-2023 1. Transfer ve Tescil Dönemi resmen sona erdi. Sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan birçok isim, takım bulamadı ve boşta kaldı. İşte o futbolcular...
JUAN MATA
Yaş: 34
Son kulübü: Manchester United
Mevki: On numara
JASON DENAYER
Yaş: 26
Son Kulübü: Olympique Lyon
Mevki: Stoper