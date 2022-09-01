TRANSFER HABERLERİ: Halil Dervişoğlu resmen Burnley'de!

Ülkemizde 1.5 sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı belli oldu. Bonservisi Brentford'da bulunan 22 yaşındaki oyuncu, Burnley ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağladı. | Transfer haberleri

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 01.09.2022- 15:52