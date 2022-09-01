TFF'ye ateş açan zanlılar yakalandı!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) binasına silahlı saldırıda bulunan failler yakalandı.

TFF'deki yönetim kurulu toplantısı sırasında gerçekleştirilen saldırıyı gerçekleştiren 2 kişinin yakalandığı açıklandı.

Saldırgan C.U. ve U. G.'nin 11 atış yaptığı ve bu atışların 5'inin binaya isabet ettiği ortaya çıktı.

Saldırıda herhangi bir yaralanmanın söz konusu olmadığı ifade edildi.

Yaşanan olaydan sonra TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu.

İşte Büyükekşi'nin sözleri:

Menfur saldırıyı yapanların çok kısa bir sürede yakalanmaları önemli. Ligler başlayalı 4 hafta oldu, maalesef bir fanatizm şimdiden başladı. Bütün kulüp başkanlarından, teknik direktörlerden, seyircilerimizden rica ediyorum; her yenilgide, puan kaybında, beraberlikte hakemleri ve federasyonu suçlamayın. İnsan olduğumuzu hatırlayalım. İnsan olduğumuzu hatırlamazsak böyle şeyler çok gelir. Sporu dostluk, kardeşlik olarak görüyoruz. Yönetim kurulu üyelerimiz ve ben çok üzgünüz. Allah hiç bin sıkıntı yaratmadan bizi sizin karşınıza çıkardı.