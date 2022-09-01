Kulüpler Birliği Vakfı, TFF binasına gerçekleştirilen silahlı saldırı ile ilgili açıklama yaptı.
Kulüpler Birliği Vakfı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle: "Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerine gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, TFF'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Faillerinin bir an önce bulunup en ağır şekilde cezalandırılmasını temenni ediyoruz."
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerine gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, TFF'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.— Kulüpler Birliği (@kulupler) September 1, 2022
Faillerinin bir an önce bulunup en ağır şekilde cezalandırılmasını temenni ediyoruz. pic.twitter.com/SCn0o9arxK