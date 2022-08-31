Transfer dönemi ne zaman bitecek? Avrupa'da transfer dönemi bitti mi? Türkiye'de son tarih ne? 2022 transfer dönemi...

2022-2023 sezonu yaz transfer dönemi ne zaman son bulacak sorusu gündeme geldi. Transfer dönemi Avrupa'da çoğu ülkede 1 Eylül'de son buluyor. Bu durum transfer penceresini daha geç kapatan ülkelerin elini güçlendirecek. Peki, Avrupa'da hangi ülkenin transfer dönemi ne zaman bitecek? Türkiye'de transfer dönemi ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

2022-2023 sezonu tüm kulüpler için oldukça özel bir sezon. Kasım ayında Katar'da oynanacak Dünya Kupası öncesinde birçok takım hem güçlenmek hem yatırım yapabilmek adına bu dönemi hareketli geçirdi. Ligimizde de birçok transfer hamlesi yapıldı. Beşiktaş'ta Dele Alli, Gedson Fernandes, Weghorst, Muleka gibi isimler kadroya katıldı. Fenerbahçe deneyimli teknik direktörü Jorge Jesus'un gelmesiyle her mevkii için birçok ismi kadrosuna kattı. Bu isimler arasında, Luan Peres, Joao Pedro, Lincoln, Willian Arao, Joshua King, Bruma gibi isimler dikkat çekti. Galatasaray, 2022-2023 sezonuna yeni başkanı ve hocası ile giriş yaptı. Galatasaray, Seferovic, Sergio Oliveira, Mertens, Lucas Torreira gibi isimleri kadrosuna kattı.

TÜM DÜNYAYA DAMGA VURAN TRANSFERLER!

2022-2023 sezonunda en pahalı ve dünya gündemine oturan transferler arasında Erling Haaleand'ın Dorrtmund'tan Manchester City'e, Antony'nin Ajax'tan Manchaster United'a, Darwin Nunez'in Benfica'dan Liverpool'a, Sadio Mane'nin Liverpool'dan Bayern Münih'e ve Raheem Sterling'in Manchester City'den Chelsea'ye transfer olması yer aldı.

2022 YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK? AVRUPA'DA TRANSFER NE ZAMAN BİTİYOR?

Hollanda 31 Ağustos 2022

Avusturya 31 Ağustos 2022

Azerbaycan 1 Eylül 2022

Almanya 1 Eylül 2022

Fransa 1 Eylül 2022

İtalya 1 Eylül 2022

Kuveyt 1 Eylül 2022

Polonya 1 Eylül 2022

Portekiz 1 Eylül 2022

İspanya 1 Eylül 2022

İngiltere 1 Eylül 2022

İskoçya 1 Eylül 2022

Galler 1 Eylül 2022

St. Lucia 1 Eylül 2022

Jamaika 2 Eylül 2022

Myanmar 2 Eylül 2022

San Marino 2 Eylül 2022

Liberya 5 Eylül 2022

Meksika 5 Eylül 2022

Moldova 5 Eylül 2022

Romanya 5 Eylül 2022

Angola 6 Eylül 2022

Belçika 6 Eylül 2022

Bulgaristan 6 Eylül 2022

Kuzey Makedonya 6 Eylül 2022

Çekya 8 Eylül 2022

Rusya 8 Eylül 2022

Katar 15 Eylül 2022

Suudi Arabistan 17 Eylül 2022

TÜRKİYE'DE YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

17 Haziran 2022 tarihinde başlayan Birinci Transfer ve Tescil Dönemi, 8 Eylül Perşembe günü bitecek. İkinci Transfer ve Tescil Döneminin 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verilmişti.

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