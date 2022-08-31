2022-2023 sezonu tüm kulüpler için oldukça özel bir sezon. Kasım ayında Katar'da oynanacak Dünya Kupası öncesinde birçok takım hem güçlenmek hem yatırım yapabilmek adına bu dönemi hareketli geçirdi. Ligimizde de birçok transfer hamlesi yapıldı. Beşiktaş'ta Dele Alli, Gedson Fernandes, Weghorst, Muleka gibi isimler kadroya katıldı. Fenerbahçe deneyimli teknik direktörü Jorge Jesus'un gelmesiyle her mevkii için birçok ismi kadrosuna kattı. Bu isimler arasında, Luan Peres, Joao Pedro, Lincoln, Willian Arao, Joshua King, Bruma gibi isimler dikkat çekti. Galatasaray, 2022-2023 sezonuna yeni başkanı ve hocası ile giriş yaptı. Galatasaray, Seferovic, Sergio Oliveira, Mertens, Lucas Torreira gibi isimleri kadrosuna kattı.
TÜM DÜNYAYA DAMGA VURAN TRANSFERLER!
2022-2023 sezonunda en pahalı ve dünya gündemine oturan transferler arasında Erling Haaleand'ın Dorrtmund'tan Manchester City'e, Antony'nin Ajax'tan Manchaster United'a, Darwin Nunez'in Benfica'dan Liverpool'a, Sadio Mane'nin Liverpool'dan Bayern Münih'e ve Raheem Sterling'in Manchester City'den Chelsea'ye transfer olması yer aldı.
2022 YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK? AVRUPA'DA TRANSFER NE ZAMAN BİTİYOR?
Hollanda 31 Ağustos 2022
Avusturya 31 Ağustos 2022
Azerbaycan 1 Eylül 2022
Almanya 1 Eylül 2022
Fransa 1 Eylül 2022
İtalya 1 Eylül 2022
Kuveyt 1 Eylül 2022
Polonya 1 Eylül 2022
Portekiz 1 Eylül 2022
İspanya 1 Eylül 2022
İngiltere 1 Eylül 2022
İskoçya 1 Eylül 2022
Galler 1 Eylül 2022
St. Lucia 1 Eylül 2022
Jamaika 2 Eylül 2022
Myanmar 2 Eylül 2022
San Marino 2 Eylül 2022
Liberya 5 Eylül 2022
Meksika 5 Eylül 2022
Moldova 5 Eylül 2022
Romanya 5 Eylül 2022
Angola 6 Eylül 2022
Belçika 6 Eylül 2022
Bulgaristan 6 Eylül 2022
Kuzey Makedonya 6 Eylül 2022
Çekya 8 Eylül 2022
Rusya 8 Eylül 2022
Katar 15 Eylül 2022
Suudi Arabistan 17 Eylül 2022
TÜRKİYE'DE YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?
17 Haziran 2022 tarihinde başlayan Birinci Transfer ve Tescil Dönemi, 8 Eylül Perşembe günü bitecek. İkinci Transfer ve Tescil Döneminin 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verilmişti.