Toulouse - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1
Fransa Ligue 1'de 5. haftasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. Toulouse ile PSG heyecanlı karşılaşmaya hazırlanırken; maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Toulouse - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Toulouse - PSG karşılaşmasına dair merak edilenler...
Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Toulouse ile PSG karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Toulouse - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TOULOUSE - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Toulouse - PSG maçı 31 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.