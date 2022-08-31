Fransa Ligue 1'de 5. haftasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. Toulouse ile PSG heyecanlı karşılaşmaya hazırlanırken; maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Toulouse - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Toulouse - PSG karşılaşmasına dair merak edilenler...

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Toulouse ile PSG karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Toulouse - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TOULOUSE - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Toulouse - PSG maçı 31 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.