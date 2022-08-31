Monaco - Troyes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1
Fransa Ligue 1'de 5. haftasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. Angers ile Reims heyecanlı karşılaşmaya hazırlanırken; maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Angers - Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Angers - Reims karşılaşmasına dair merak edilenler...
Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Angers ile Reims karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Angers - Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ANGERS - REIMS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Angers - Reims maçı 31 Ağustos Çarşamba günü saat 20.00'de beIN Connect'te canlı yayınlanacak.