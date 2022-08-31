Manchester City ile Nottingham Forest, İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında kozlarını paylaştı. Etihad Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Paul Tierney düdük çaldı.
Karşılaşmayı 6-0 kazanan Manchester City 3 puanın sahibi oldu. City'e galibiyeti getiren golleri Erling Haaland (3) Alvarez (2) ve Cancelo kaydetti.
Bu sonuçla Manchester City puanını 13'e yükseltti. Nottingham Forest ise 4 puanda kaldı.
Gelecek hafta Manchester City deplasmanda Aston Villa'nın konuğu olacak. Nottingham Forest ise sahasında Bournemouth'u ağırlayacak.