Fransa Ligue 1'de 5. haftasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. Lyon ile Auxerre heyecanlı karşılaşmaya hazırlanırken; maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından ara��tırılmaya devam ediyor. Peki, Lyon - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Lyon - Auxerre karşılaşmasına dair merak edilenler...

Lyon - Auxerre maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Lyon ile Auxerre karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Lyon - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LYON - AUXERRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lyon - Auxerre maçı 31 Ağustos Çarşamba günü saat 20.00'de beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.