Lyon - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1
Fransa Ligue 1'de 5. haftasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. Lyon ile Auxerre heyecanlı karşılaşmaya hazırlanırken; maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından ara��tırılmaya devam ediyor. Peki, Lyon - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Lyon - Auxerre karşılaşmasına dair merak edilenler...
Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Lyon ile Auxerre karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Lyon - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
LYON - AUXERRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Lyon - Auxerre maçı 31 Ağustos Çarşamba günü saat 20.00'de beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.