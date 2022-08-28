Werder Bremen ile Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga
Werder Bremen ile Eintracht Frankfurt Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken; Werder Bremen - Eintracht Frankfurt maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağına dair merak edilenler ve Werder Bremen - Eintracht Frankfurt karşılaşmasının detayları haberimizde...
Almanya Bundesliga'da 3. hafta heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Werder Bremen ile Eintracht Frankfurt kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Werder Bremen - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
WERDER BREMEN - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Werder Bremen - Eintracht Frankfurt maçı 28 Ağustos Pazar günü saat 18.30'da beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.