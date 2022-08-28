İtalya Serie A'da heyecan başlıyor. 3. hafta maçında Hellas Verona sahasında Atalanta'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Hellas Verona - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hellas Verona - Atalanta maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Hellas Verona ile Atalanta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hellas Verona - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HELLAS VERONA - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hellas Verona - Atalanta maçı 28 Ağustos Pazar günü saat 19:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.