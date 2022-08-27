Premier Lig'in 4. haftasında Manchester City ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. İki devresi de farklı oyunlarla geçen maçı Manchester City, geri dönüşe imza atarak, 4-2 kazandı. City'nin dönüşünün baş mimarı ise Borussia Dortmund'tan bu sezon başı kadroya katılan Erling Haaland oldu.

City'nin gollerini 53'te Bernardo Silva, 62, 70 ve 81. dakikalarda Haaland kaydetti. Konuk ekip Crystal Palace'ın golleri ise 4. dakikada John Stones (k.k), 21'de Joachim Andersen kaydetti.

Manchester City bu galibiyetle 10 puana ulaştı ve liderliğini sürdürdü. Crystal Palace ise 4 puanla 13. sırada alıyor.