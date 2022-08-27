İtalya Serie A’nın 3. haftasında Juventus Roma ile karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

İtalya Serie A'nın 3. haftasında Juventus evinde Jose Mourinho'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Roma'yı ağırladı. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

Juventus'un golü 2. dakikada Vlahovic'den harika bir frikikle geldi. Roma'nın golünü ise Juventus'un eski yıldızı Dybala'nın asistiyle 69. dakikada Tammy Abraham kaydetti. Karşılaşmada Roma forması giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik oyuna 62. dakikada dahil oldu.

Bu sonuçla Roma yenilmezliğini sürdürdü ve 7 puanla 3. sırada yer aldı. Juventus ise 5 puanla 6. sırada bulunuyor.