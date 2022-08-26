İtalya Serie A'nın 3. hafta karşılaşmasında, Monza ile Udinese kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken; 'Monza - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorularının cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Monza ile Udinese karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Monza - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONZA - UDINESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Monza - Udinese maçı 26 Ağustos Cuma günü saat 19.30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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