İspanya La Liga'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor ve Girona sahasında Celta Vigo'yu ağırlamaya hazırlanıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler araştırılmaya devam ederken; 'Girona - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorularının cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında Girona ile Celta Vigo kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Girona - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GİRONA - CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Girona - Celta Vigo maçı 26 Ağustos Pazartesi saat 21.00'de S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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