İstanbul'da futbolun en iyileri belli oldu! Törene Benzema ve Ancelotti damga vurdu

İstanbul'da futbolun en iyileri belli oldu! Törene Benzema ve Ancelotti damga vurdu

Avrupa futbolunda 2021-2022 sezonunun en iyileri, İstanbul'da gerçekleştirilen törende belli oldu. Yılın erkek futbolcusu Real Madridli Benzema, yılın kadın futbolcusu Barcelonalı Putellas seçildi . Erkek futbolunda Real Madrid'den Carlo Ancelotti ve kadın futbolunda İngiltere Milli Takımı'ndan Sarina Wiegman, yılın teknik direktörü oldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 25.08.2022- 20:40 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022- 21:21