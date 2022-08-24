UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Dinamo Zagreb ile Bodo/Glimt karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi ev sahibi ekip uzatmalar sonucunda 4-1 kazandı ve Devler Ligi'nde gruplara katıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Dinamo Zagreb ile Bodo/Glimt karşı karşıya geldi.

Hırvat temsilcisi rakibini 90 dakika sonunda 2-1 mağlup etti. Uzatmalara giden mücadelede Dinamo Zagreb 2 gol daha buldu ve 4-1'lik skorla rakibini eledi.

Dinamo Zagreb'de golleri 4. dakikada Orsic, 35. dakikada Petkovic, 116. dakikada Drmic ve 120. dakikada Bockaj kaydetti.

Bodo/Glimt tarafında ise tek golü 70. dakikada Grönbaek attı.

İlk maçı deplasmanda 1-0 kaybeden Dinamo Zagreb evinde 4-1 kazanarak UEFA Şampiyonlar Ligi Grupları'na katılmaya hak kazandı.