Fortuna Sittard'dan flaş Burak Yılmaz kararı!

Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'da, teknik direktör Sjors Ultee ile yolların ayrılmasının ardından flaş bir gelişme yaşandı. Sittard'da futbolcuların, yapılan takım idmanına Burak Yılmaz'ın yönetiminde çıktığı belirtildi. Yıldız futbolcunun ayrıca yeni teknik direktör konusunda da söz sahibi olacağı kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 23.08.2022- 22:18