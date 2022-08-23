Fortuna Sittard'dan flaş Burak Yılmaz kararı!
Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'da, teknik direktör Sjors Ultee ile yolların ayrılmasının ardından flaş bir gelişme yaşandı. Sittard'da futbolcuların, yapılan takım idmanına Burak Yılmaz'ın yönetiminde çıktığı belirtildi. Yıldız futbolcunun ayrıca yeni teknik direktör konusunda da söz sahibi olacağı kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
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Yayın Tarihi: 23.08.2022- 22:18
Hollanda basınında yer alan haberde, Fortuna Sittard'da teknik direktör Sjors Ultee ile yolların ayrılmasının ardından takımın, Burak Yılmaz yönetiminde antrenmana çıktığı belirtildi.
Tecrübeli yıldızın ayrıca, kulübün belirleyeceği yeni teknik direktör konusunda da söz sahibi olacağı ifade edildi.
Ligin ilk 3 haftasını boş geçen Fortuna Sittard, 4. haftada cumartesi günü Heerenveen deplasmanına konuk olacak.