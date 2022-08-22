Roma, kulübe yeni katılan yıldız futbolcu Georginio Wijnaldum hakkında sakatlık açıklamasında bulundu.
Serie A ekibi, Wijnaldum'un antrenman sırasında sağ bacağındaki kaval kemiğinde bir kırık olduğunu duyurdu.
31 yaşındaki futbolcunun Kasım ayında düzenlenecek olan Dünya Kupası'nı kaçırması bekleniyor.
İŞTE AS ROMA'NIN YAPTIĞI AÇIKLAMA
Öğleden sonraki antrenman sırasında aldığı darbenin ardından, Georginio Wijnaldum'un sağ kaval kemiğinde kırık olduğu tespit edildi.— AS Roma Turkey (@ASRoma_Turkey) August 21, 2022
Oyuncu önümüzdeki günlerde daha fazla değerlendirmeye tabi tutulacak.
FORZA GINI!#ASRoma pic.twitter.com/fGJLuNUJzy