Hollanda Eredivisie'nin 3. haftasında Sparta Rotterdam sahasında Ajax'ı ağırladı. Mücadeleyi konuk takım Bergwijn'in attığı golle 1-0 kazandı ve ligde 3'te 3 yaptı.

Hollanda Eredivisie'nin 3. hafta karşılaşmasında Sparta Rotterdam ile Ajax kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Ajax'a galibiyeti getiren tek golü 37. dakikada Steven Bergwijn kaydetti. Trabzonspor'dan transfer olan Ahmetcan Kaplan, mücadele kadrosunda yer almadı.

Bu sonucun ardından Ajax 3'te 3 yaptı ve 9 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Rotterdam ise 1 puanda kaldı.

Ligin 4. haftasında Rotterdam deplasmanda Go Ahead Eagles'a konuk olacak. Ajax ise deplasmanda Utrecht'le karşılaşacak.