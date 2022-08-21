İngiltere Premier Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Newcastle United ile Manchester City kozlarını paylaştı. Mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin gollerini Almiron, Wilson ve Trippier kaydetti. M. City'nin golleri ise İlkay Gündoğan, Erling Haaland ve Bernardo Silva'dan geldi.

Bu sonucun ardından Newcastle 5 puana yükseldi. M. City ise ilk puan kaybını yaşadı ve 7 puana ulaştı.

Ligin 4. haftasında Newcastle United deplasmanda Wolverhampton'la karşılaşacak. Manchester City ise sahasında Crystal Palace'ı ağırlayacak.