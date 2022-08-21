Leeds United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında Leeds United ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Leeds United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 3. haftada Leeds United ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Leeds United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEEDS UNITED - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leeds United - Chelsea 21 Ağustos Pazar günü saat 16.00 beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

Leeds United - Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayın...

LEEDS UNITED - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Leeds United

Meslier; Kristensen, Koch, Llorente, Struijk; Roca, Adams; Aaronson, Rodrigo, Harrison; James

Chelsea

Mendy; Azpilicueta, Silva, Koulibaly; James, Loftus-Cheek, Jorginho, Cucurella; Mount, Sterling; Havertz