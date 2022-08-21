İtalya Serie A'da heyecan başlıyor. 2. hafta maçında Bologna sahasında Hellas Verona'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Bologna - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Bologna ile Hellas Verona karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bologna - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOLOGNA - HELLAS VERONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bologna - Hellas Verona maçı 21 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.