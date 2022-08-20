İspanya La Liga'da Mallorca ile Real Betis karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede eski Fenerbahçeli Vedat Muriç, ev sahibi adına tek golü atan isim oldu ancak misafir takım maçı 2-1 kazanmayı başardı.

İspanya La Liga'da Mallorca ile Real Betis karşı karşıya geldi.

Maçın 9. dakikasında Real Betis penaltı kazandı. Topun başına geçen Borja Iglesias golü buldu. İlk yarı bu skorla bitti

Maçın 56. dakikasında tanıdık bir isim sahneye çıktı. Daha önce Fenerbahçe'de forma giyen Vedat Muriç, takımı adına tabloyu eşitleyen isim oldu.

73. dakikada hakem bir kez daha penaltoı noktasını gösterdi. Penaltıyı yine Real Betis kazanırken topun başına geçen Borja Iglesias, bu penaltıyı da gole çevirdi.

Bu skorla birlikte Real Betis deplasmanda Mallorca'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı.