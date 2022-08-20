Fulham 3-2 Brentford (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İngiltere Premier Lig 3. hafta maçında Fulham sahasında Brentford ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip rakibini Reid, Palhinha ve Mitrovic'in golleriyle 3-2 mağlup etti.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.08.2022- 19:53