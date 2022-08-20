İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında Everton sahasında Nottingham Forest'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Everton - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Everton - Nottingham Forest maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta Everton ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Everton - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EVERTON - NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Everton - Nottingham Forest maçı 20 Ağustos Cumartesi günü saat 17:00 beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

EVERTON - NOTTINGHAM FOREST MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Everton: Pickford; Holgate, Coady, Tarkowski; Patterson, Iwobi, Onana, Mykolenko; McNeil, Gordon, Gray

Nottingham Forest: Henderson; Worrall, Niakhate, McKenna; Williams, O'Brien, Mangala, Toffolo; Lingard; Awoniyi, Johnson