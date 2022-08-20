İspanya La Liga'nın 2. haftasında oynanan maçta Celta Vigo evinde Real Madrid'i konuk etti. Krallar mücadeleyi 4-1'lik skorla rahat bir şekilde kazandı.

İspanya La Liga'nın 2. haftasında oynanan maçta Celta Vigo evinde Real Madrid'i konuk etti.

Real Madrid maçın 13. dakikasında penaltı kazandı. Topun başına geçen Karim Benzema, Krallar'ı 1-0 öne geçirdi. 23. dakikada hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Bu sefer topun başına Celta Vigo'dan Iago Aspas geçti. Golcü oyunu skoru eşitledi. İlk yarının sonuna yaklaşırken sahneye Luca Modric çıktı. 41. dakikada Hırvat futbolcu takımını öne geçirdi. İkinci yarıda Real Madrid rüzgarı esti. 56. dakikada farkı 2'ye çıkaran isim Vinicius Junior olurken, skoru tayin eden oyuncu 66. dakikada Valverde oldu.

Eden Hazard 87. dakikada penaltı kaçırdı.

Bu skorla Real Madrid rakibini deplasmanda 4-1 mağlup etti.