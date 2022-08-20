Augsburg - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Augsburg ile Mainz Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken; Augsburg - Mainz maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağına dair merak edilenler ve Augsburg - Mainz karşılaşmasının detayları haberimizde...

Almanya Bundesliga'da 3. hafta heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Augsburg ile Mainz kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Augsburg - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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AUGSBURG - MAINZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Augsburg - Mainz maçı 20 Ağustos Cumartesi günü saat 16.30'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.