İspanya La Liga 2. haftasında Sevilla, Valladolid'i sahasında ağırlayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Sevilla - Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 2. hafta maçında Sevilla ile Valladolid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sevilla - Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SEVILLA - VALLADOLID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sevilla - Valladolid maçı 19 Ağustos Cuma saat 23:00'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.