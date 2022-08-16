İngiltere Championship'in 4. haftasında Burnley sahasında Hull City'i konuk etti. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle geçilirken, Hull City'nin golünü milli oyuncumuz Ozan Tufan kaydetti.

İngiltere Championship'in 4. hafta karşılaşmasında Burnley ile Hull City kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

Burnley'in golünü 34. dakikada Jay Rodriguez kaydederken, konuk takımın golü ise 25. dakikada Ozan Tufan'dan geldi.

Bu sonucun ardından Burnley'in galibiyet hasreti 3 maça çıktı ve 5 puana yükseldi. 4 maçtır mağlup olmayan Hull City ise 8 puana ulaştı.

Ligin 5. haftasında Burnley sahasında Blackpool'u ağırlayacak. Hull City ise deplasmanda West Bromwich'e konuk olacak.