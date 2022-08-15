Katalan ekibi Barcelona'nın tarihinde farklı bir yeri olan Lionel Messi ile ilgili bir transfer iddiası İspanya ve Fransa'da gündem oldu.
Xavi transferini istedi! Lionel Messi için Barcelona iddiası
Barcelona'da kazandığı başarılarla futbol tarihe adını altın harflerle yazan Lionel Messi, geçtiğimiz sezon sözleşmesi sona ermesiyle beraber gerçekleştirilen veda töreniyle Katalan ekibine veda etmiş ve PSG'nin yolunu tutmuştu. Fransa'da aradığını bulamayan Messi'nin İspanya'ya dönmek istediği ifade edilirken, Fransız basını Barcelona Teknik Direktörü Xavi'nin, Arjantinli yıldızı yeniden takıma kazandırmak istediğini duyurdu. İşte o transfer gelişmesinin detayları...
Barcelona Teknik Direktörü Xavi'nin, kulüp efsanesi Messi'yi gelecek sezon transfer edilmesi yönünde yönetimle görüştüğü öne sürüldü.
MESSI KALACAK DENİLDİ, PSG İLE İMZALADI
Arjantinli futbolcu hatırlanacağı üzere gözyaşlarıyla Barcelona'ya veda etmişti.