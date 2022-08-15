Hellas Verona 2-5 Napoli (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İtalya Serie A'da Napoli, sezonun ilk hafta maçında Hellas Verona deplasmanına konuk oldu. Gol düellosu şeklinde geçen maçta kazanan 5-2'lik skorla Napoli oldu. İtalyan ekibinde Fenerbahçe'den transfer edilen Kim Min Jae karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.08.2022- 22:25