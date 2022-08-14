Hollanda Eredivisie'de oynanan Sparta Rotterdam - Az Alkmaar maçı tarihe geçti. Ev sahibi ekibin kanat oyuncusu Vito van Crooij, maç başladıktan 8. saniye sonra topu ağlara gönderdi. Ofsayt bayrağı kaldırılan pozisyon VAR'da kontrol edildi. Yapılan kontrolden sonra hakem golü verdi. Bu gol Hollanda Ligi tarihinin en erken golü olarak kayıtlara geçti.

Hollanda Eredivisie'de Sparta Rotterdam'ın Az Alkmaar ile oynadığı karşılaşma tarihe geçti. Ev sahibi ekipten Vito van Crooij, henüz 8. saniyede ağları sarstı. Ofsayt bayrağı kaldırılan pozisyonda VAR golü verdi. Bu gol Hollanda Ligi tarihinin en erken golü olarak kayıtlara geçti.

1982'DEKİ REKOR KIRILDI!



Hollanda Ligi'nde atılan en erken gol, 20 Mart 1982 tarihinde atılmıştı. Koos Waslander, NAC Breda - PEC Zwolle maçında attığı golle tarihe geçmişti.