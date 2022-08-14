İspanya La Liga ilk haftasında Almeria, Real Madrid'i sahasında ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken; 'Almeria - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorularının cevabı haberimizde...

İspanya La Liga'da heyecan devam başlıyor ve 1. hafta maçında Almeria ile Real Madrid kozlarını paylaşmak için hazırlanıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki,Almeria - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALMERIA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Almeria - Real Madrid maçı 14 Ağustos Pazar saat 23.00'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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