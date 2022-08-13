Werder Bremen - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında heyecan devam ediyor. Werder Bremen sahasında Stuttgart'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Werder Bremen - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Almanya Bundesliga'da 2. hafta heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Werder Bremen ile Stuttgart kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Werder Bremen - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WERDER BREMEN - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Werder Bremen - Stuttgart maçı 13 Ağustos Cumartesi günü saat 16:30'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.