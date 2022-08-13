İtalya Serie A'nın 1. hafta maçında Milan ile Udinese karşı karşıya geldi.

Maça Udinese adeta 1-0 önde başladı. Misafir takımda Rodrigo Becao, 2. dakikada topu ağlara gönderdi. Ancak hemen açılan Milan önce Theo Hernandez'in 11. dakikada attığı penaltı golü ile skoru eşitledi. Beraberlik golünden 4 dakika sonra Ante Rebic takımını öne geçirdi. 45+4. dakikada Masina, Udinese'nin ikinci golünü attı ve ilk yarı bu skorla bitti. İkinci yarıya hızlı başlayan ekip Milan oldu. Brahim Diaz ile 3-2 öne geçen kırmızı- siyahlılar 68. dakikada Rebic'in golü ile maçın skorunu belirledi.

6 GOLLÜ MAÇI KAZANAN MILAN

Bu sonuçla beraber Milan, 6 gollü maçı 4-2 kazanmayı başardı.