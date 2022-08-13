İspanya La Liga'nın 1. haftasında Celta Vigo evinde Espanyol'u konuk etti.

Mücadeledeki ilk gol ilk 45 dakikanın sonunda geldi. Celta Vigo, Iago Aspas ile öne geçti. Ev sahibi farkı ikiye çıkarmak için 63. dakikayı bekledi. Gonçalo Paciencia, takımının ikinci golünü atan isim oldu. Espanyol bu saatten sonra hücuma geçti ve 72. dakikada Edu Exposito ile farkı 1'e indirdi. Maçın bitmesine kısa bir süre kala Katalan ekibi penaltı kazandı. Topun başına geçen Joselu, 90+8. dakikada maçın skorunu belirledi.

ESPANYOL GERİDEN GELDİ

Bu sonuçla birlikte iki takım birbirlerine yenişemedi ve maç 2-2 sona erdi.