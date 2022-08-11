Edinilen bilgiye göre Zamalek Başkanı Mortada Mansour'a yakın kaynaklar Zamalek'in iki yabancı futbolcunun transferinde sona yaklatığını ve bu transferlerden birinin ise Vincent Aboubakar olduğunu belirtti.
TRANSFER HABERİ: Aboubakar'dan flaş karar! Yeni adresi şaşırttı
Transfer haberi: Arabistan Ligi ekibi Al Nassr'da forma giyen ve adı son zamanlarda Fenerbahçe ile anılan Vincent Aboubakar'da flaş bir gelişme yaşandı. Kamerunlu yıldız golcünün takımdan ayrılmak istediği ve yeni adresinin belli olduğu ifade edildi. İşte detaylar...
Süper Lig'de iki ayrı dönemde Beşiktaş forması giyen ve 2 Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra 1 Türkiye Kupası sevinci yaşayan Vincent Aboubakar sürpriz bir kararla Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr'ın yolunu tutmuştu.
Beşiktaş'ın son şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan fakat ligin son haftalarında sözleşme yenileme görüşmelerinde ilerleme kaydedilemeyince forma giyemeyen Aboubakar, Al-Nassr'da 24 karşılaşmada 8 gol atarken 4 asist yaptı.