UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. 3. ön eleme turunda maçında Dudelange sahasında Malmö'yü konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Dudelange - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. 3. ön eleme turunda maçında Dudelange ile Malmö kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dudelange - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DUDELANGE - MALMÖ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dudelange - Malmö maçı 11 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.