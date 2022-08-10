Guimaraes - Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi elemeleri tüm hızıyla devam ediyor ve Guimaraes - Hajduk Split maçının detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanan Guimaraes ve Hajduk Split maçı için geri sayım devam ederken; işte Guimaraes - Hajduk Split maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağına dair detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 10.08.2022- 12:00