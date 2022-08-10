UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemeleri kapsamında Guimaraes ile Hajduk Split kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, 'Guimaraes - Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorularının cevabını sorgulamaya devam ederken; Guimaraes - Hajduk Split maçının detayları haberimizde...
GUIMARAES - HAJDUK SPLIT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
UEFA Avrupa Konferans Ligi elemeleri kapsamında Guimaraes - Hajduk Split maçı 10 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak. BGuimaraes - Hajduk Split maçının yayıncısı bulunmuyor.
GUIMARAES - HAJDUK SPLITMAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ