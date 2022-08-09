Rangers 3-0 Saint-Gillouse (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Şampiyonlar Ligi 3. Tur rövanşında İskoç ekibi Rangers, sahasında Saint-Gillouse'yu konuk etti. Milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın süre almadığı maçta Rangers rakibini 3-0 mağlup ederek turu geçen taraf oldu.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 10.08.2022- 00:19