Rangers 3-0 Saint-Gillouse (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Şampiyonlar Ligi 3. Tur rövanşında İskoç ekibi Rangers, sahasında Saint-Gillouse'yu konuk etti. Milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın süre almadığı maçta Rangers rakibini 3-0 mağlup ederek turu geçen taraf oldu.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 10.08.2022- 00:19
Ibrox'ta oynanan maçı 3-0 kazanan Rangers, ilk maçı 2-0 kaybetmesine rağmen toplamda 3-2'lik skorla turu geçmeyi başardı.
Maçın 45. dakikasında Tavernier ile öne geçen Rangers ilk yarıyı 1-0'la kapattı. İkinci yarıda etkinliğini sürdüren İskoç ekibi, 58'de Antonio Colak farkı ikiye çıkarırken 79'da Tillman skoru 3-0 yaptı ve skoru belirledi.
Milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz ise maçı yedek kulübesinde tamamladı.
Şampiyonlar Ligi play-off turunda Rangers'ın rakibi ise kura çekiminin ardından belli olacak.