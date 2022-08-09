Ülkemizde Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe formaları giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Sosa'nın yeni takımı belli oldu.
2020 yılında sarı-lacivertlilere gelen Arjantinli futbolcu, beklentileri karşılayamadı. Teknik direktörlüğe Jorge Jesus'u getiren Kanarya'da Jose Sosa ile ilgili yeni bir girişim yapılmadı. 37 yaşındaki oyuncu, kontratının bitmesinin ardından takım arayışlarına başlamıştı. Süper Lig'den de talipleri olan Jose Sosa'nın transferi hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
Jose Sosa'nın Arjantin Ligi ekiplerinden Estudiantes ile anlaşma sağladı.
❤🏠 ¡Siempre se vuelve al primer amor! José Ernesto Sosa regresa por segunda vez al club y es nuevo jugador de Estudiantes. Llega en condición de libre y firma contrato hasta diciembre 2024 ¡Bienvenido a casa! 🇦🇹 pic.twitter.com/kBfVTbKSxj— Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) August 9, 2022