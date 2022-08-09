Kariyerinde Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe formaları giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Sosa'nın yeni takımı belli oldu.Tecrübeli maestro kariyerine Estudiantes ile devam edecek.

Ülkemizde Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe formaları giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Sosa'nın yeni takımı belli oldu.



2020 yılında sarı-lacivertlilere gelen Arjantinli futbolcu, beklentileri karşılayamadı. Teknik direktörlüğe Jorge Jesus'u getiren Kanarya'da Jose Sosa ile ilgili yeni bir girişim yapılmadı. 37 yaşındaki oyuncu, kontratının bitmesinin ardından takım arayışlarına başlamıştı. Süper Lig'den de talipleri olan Jose Sosa'nın transferi hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Jose Sosa'nın Arjantin Ligi ekiplerinden Estudiantes ile anlaşma sağladı.



