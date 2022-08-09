Edinson Cavani transfer kararını verdi!
Dünyaca ünlü golcü Edinson Cavani'nin kendisine gelen birçok teklife rağmen İspanya'da oynamaya karar verdiği ortaya çıktı. Cavani'nin İspanyol ekiplerinden Villarreal ile birlikte Valencia ile görüşme halinde olduğu ve rotasını bu iki tekliften birini kabul ederecek cizmesi bekleniyor.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 09.08.2022- 08:58
Arjantin basını, Uruguay'ın iki ünlü futbolcusu Luis Suarez ve Edinson Cavani'ye Boca ile River Plate'in ciddi tekliflerine rağmen kararlarını değiştirdiklerini yazdı. Suarez'in ülkesine dönmeyi seçmesi üzerine Cavani'nin ise Avrupa'da kalarak Boca'dan gelen teklifi reddetme kararı aldığı belirtildi.
Cavani'nin İspanyol ekiplerinden Villarreal ile birlikte Valencia ile görüşme halinde olduğu ve rotasını bu iki tekliften birini kabul ederecek cizmesi bekleniyor.
35 yaşındaki Uruguaylı gol makinası Cavani'yle bir süre önce Fenerbahçe'nin de ilgilendiği haberleri gündemi meşgul etmişti.