Edinson Cavani transfer kararını verdi!

Dünyaca ünlü golcü Edinson Cavani'nin kendisine gelen birçok teklife rağmen İspanya'da oynamaya karar verdiği ortaya çıktı. Cavani'nin İspanyol ekiplerinden Villarreal ile birlikte Valencia ile görüşme halinde olduğu ve rotasını bu iki tekliften birini kabul ederecek cizmesi bekleniyor.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 09.08.2022- 08:58