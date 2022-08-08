İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea 'de forma giyen Timo Werner 'le yollar ayrılıyor. Sky Sports 'ta yer alan haberde, Chelsea'nin RB Leipzig 'le Timo Werner'in transferi için anlaşmaya vardığı belirtildi. Anlaşmanın bonuslarla birlikte 30 milyon Euro'ya tamamlandığı ifade edildi.

Haberde, Werner'in takımdan kiralık olarak ayrılmayı düşündüğü ancak Leipzig'le yapılan görüşmelerde Alman oyuncunun bonservisiyle transfer olması için anlaşma sağlandığı kaydedildi. Timo Werner'in 2022 Dünya Kupası'na daha hazır gidebilmek için sürekli oynacağı bir takımda forma giymek istediği ve bu sebeple Leipzig'e dönmeye sıcak baktığı ifade edildi. 26 yaşındaki forvetin bu hafta içinde sağlık kontrolünden geçmek ve resmi sözleşme imzalamak için Almanya'ya gitmesi bekleniyor.