Fransa Ligue 1'in ilk haftasında Marsilya evinde Satde Reims'i konuk etti. Velodrome'da oynanan maçı ev sahibi 4-1 kazandı. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder 62 dakika forma giydi.

Maçın ilk golü 13. dakikada Marsilya cephesinden geldi. Ancak golü Faes topu kendi kalesine gönderdi. İlk yarının uzatma dakikasında Nuno Tavares ile Marsilya farkı 2'ye çıkardı. Rahat bir skor bulmak isteyen ev sahibi 75. dakikada Suarez ile 3. golü buldu. Stade Reims farkı Balogun'un 84. dakikada attığı golle tekrar 2'ye indirdi. Ancak son sözü ev sahibi söyledi. 90+4. dakikada Suarez kendisinin 2, takımının 4. golünü kaydeden isim oldu. Milli oyuncumuz Cengiz Ünder ilk 11 başladığı maçta 62 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Olympique Marsilya 3 puanı 4 golle aldı.