Wolfsburg - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Wolfsburg - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Wolfsburg ile Werder Bremen Bundesliga'nın ilk haftasında karşı karşıya gelecek ve yeni sezonda da mücadeleler nefes kesecek. Peki,Wolfsburg - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Wolfsburg - Werder Bremen karşılaşmasının detayları...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 06.08.2022- 12:00