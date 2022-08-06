Tottenham 4-1 Southampton (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Tottenham ile Southampton kozlarını paylaştı. Mücadelede gülen taraf 4-1'lik skorla ev sahibi takım oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
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Yayın Tarihi: 06.08.2022- 19:25
Southampton, 12. dakikada James Ward-Prowse'un golüyle öne geçti. Tottenham, bu gole 21. dakikada Ryan Sessegnon'un golüyle cevap verdi. 31. dakikada Eric Dier Tottenham'ı öne geçirdi.
60. dakikada Muhammed Salisu'nun kendi kalesine attığı gol ve 63. dakikada Dejan Kulusevski golleri maçın skorunu belirledi.