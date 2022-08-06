Bournemouth 2-0 Aston Villa (MAÇ SONUCU-ÖZET) Bournemouth evinde galip
İngiltere Premier Lig'de Bournemount ile Aston Villa zorlu maçta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazanmayı başardı. İşte maçın detayları...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 06.08.2022- 20:01 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022- 20:04
İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Bournemount ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Vitality Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.
Bournemount maça Lerma'nın 2. dakikada attığı golle 1-0 önde başladı. 80. dakikada ise Moore maçın skorunu belirledi.
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